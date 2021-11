Adli Milan; il ragazzo potrebbe arrivare a gennaio?

Il Milan cerca innesti nuovi per gennaio; si studiano le mosse per il centrocampo. Un'idea e quella di anticipare l'arrivo di Adli.

Molti nomi circolano a Milanello, il mercato sta entrando nel vivo ed il Milan non intende rimanere fermo a guardare. La società vuole donare al tecnico tutti i mezzi per essere competitivo fino alla fine e per creare un ambiente futuro vincente. Uno dei nomi più caldi per il futuro è sicuramente Renato Sanches. Il centrocampista del Lille, è il profilo giusto per sostituire l'ormai lontano Franck Kessie. La valutazione per il calciatore è elevata, ma non fuori mercato. La richiesta per il portoghese è di 35 milioni di euro. Ma la dirigenza rossonera, dovrà comunque essere molto brava a battere la forte concorrenza da parte dei club inglesi. Inoltre il calciatore percepisce già un ottimo stipendio di 5,5 a stagione. Tra i nomi che potrebbero apportare un contributo alla rosa rossonera c'è senza dubbio Adli. Il ragazzo è monitorato da osservatori dei diavoli. I quali stanno vedendo se il calciatore sia pronto al fatidico salto di qualità.