Adani: “Perché il Chelsea prende Mudryk e non Leao? Su Pioli…”

Il futuro di Pioli fa discutere opinionisti ed ex calciatori: per Adani è stato più volte ‘tradito’ dai big. Negli studi Rai per “La Domenica Sportiva”, l’ex giocatore ha parlato del futuro del tecnico e non solo.

“Non dobbiamo presentare Antonio Conte, ma invece cercare di capire la situazione Pioli. Conte è un grandissimo allenatore, non so se tornerà in questa circostanza o in altre, ma tornerà. Se fai un mestiere come quello dell’allenatore, come diceva Sinisa Mihajlovic, ci si divide in due categorie: chi è esonerato e chi lo sarà. Il ciclo di Pioli, l’ho già detto qualche settimana fa, se non è finito ora sarà finito a giugno. Io penso questo: sicuramente Pioli ha fatto tanti errori, li continuerà a fare e cercheranno di correggere questa strada degli infortuni che è veramente grottesca, perché sono troppi. Anche gravi e muscolari. Però credo che vada sottolineata una cosa: Pioli spesso è stato tradito dai suoi big. Maignan è uno che porta punti e spesso anche noi abbiamo detto che è il miglior portiere al mondo, probabilmente. Sta facendo errori grandi. Io penso anche a Theo Hernandez, che non ha più il rendimento né dell’anno scorso né di due anni fa”.

“Ma per me il caso più eclatante è quello di Leao, che credo sia il giocatore più pagato della nostra Serie A. E questo sicuramente l’ha guadagnato con quello che ha fatto soprattutto due stagioni fa. Però se noi guardiamo la sua stagione e il suo atteggiamento, anche nella partita con la Salernitana… Su 23 partite stagionali che ha fatto il Milan, lui ne ha saltate solo 4 e il rendimento è basso. Non è consono a un giocatore di livello assoluto. Gli errori sono troppi. Prima se staccava la spina durante la partita, quando era ON era decisivo, adesso non è così. In questo momento non sta giustificando né l’ingaggio, né il mercato che sembrava avere. Mi dovete spiegare perché il Chelsea prende Mudryk e il City di Guardiola prende Doku e non va su Rafa Leao”.

