Adani: “Morata ha potenziato l’idea di Fonseca. Lui è un calciatore diverso”

“Morata secondo me ha potenziato l’idea di Fonseca. La punta in più non è Morata, la punta in più è Abraham. Ma questa cosa qua può essere fatta grazie all’interpretazione di Morata. Perché Alvaro Morata è un calciatore diverso a livello di intelletto calcistico. Adesso è talmente disponibile, eclettico ed intelligente che gioca dietro ad Abraham. Però lo fa da punta, da giocatore che ti dà una linea, ma nel momento in cui la palla esce sugli esterni o favorisce uno sviluppo lui va in area. L’interpretazione di Fonseca è data dalla lettura di Morata delle situazioni. Perché se no, come sento spesso, non ha cambiato sistema, ha cambiato gli uomini. Ma non siamo al subbuteo, non sono soldatini: lì ci vuole un giocatore che metta pensiero per fare certe scelte, metta postura del corpo per ricevere certi palloni, metta apertura e idea per poi valorizzare quando lo trovano e lui distribuisce per poi andare a fare la punta, che sarebbe il mestiere primordiale”.