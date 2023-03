Adani: “Thiaw è stato il miglior giocatore del Milan degli ottavi”

Dopo 11 lunghissimi anni, il Milan è tornato tra le migliori 8 squadre d’Europa. Il Milan ha finalmente centrato i quarti di finale di Champions League tanto attesi dai tifosi rossoneri, grazie allo 0-0 nel ritorno degli ottavi contro il Tottenham di Antonio Conte. Forte dell' 1-0 di San Siro , firmata Brahim Diaz , il Milan è diventato la quarta squadra a centrare la qualificazione al prossimo turno di Champions League. L’ex calciatore Lele Adani ha voluto dire la sua sul cammino del Milan in Champions League e su un giocatore in particolare, Malick Thiaw , ai microfoni della BoboTV.

Tra le varie dichiarazioni, l’opinionista ha voluto esplicitare quello che, a suo parere, è stato il miglior calciatore in campo nei 180 minuti giocati tra San Siro e il New Hart Lane di Londra. “Thiaw è stato il miglior giocatore del Milan nelle due partite di Champions League giocate in casa e in trasferta contro il Tottenham“. Un bel complimento, dunque, per il giovane difensore tedesco del Milan, che fino a qualche settimana fa era indietro nelle gerarchie del tecnico rossonero Stefano Pioli.