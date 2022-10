Adani su Kalulu: “Mi ha ricordato Baresi, è la chiusura di chi non molla mai”

Adani lo ha esaltato così: “La chiusura che Kalulu fa su Kean mi ha ricordato Franco Baresi o Nesta, è una delle chiusure dell’ultimo uomo che non molla mai”. Paragoni incredibili per il giovane ex Lione, che in Italia sta dimostrando tutta la sua verve calcistica, ma anche un senso della posizione tipico dei grandi difensori.