acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 6 luglio 2021

Milan, la rassegna stampa del 6 luglio 2021.

FATICA SULLO YACHT (La Gazzetta dello Sport)

Zlatan Ibrahimović, 39 anni, a Ibiza: non solo relax, ma anche la fatica sulla cyclette a bordo dello yacht. Operato al ginocchio sinistro il 18 giugno scorso, Ibra sarà presente al raduno di Milanello dell'8 luglio, per poi completare nel centro sportivo rossonero il suo lavoro di recupero.

KJÆR: "IO SOGNO ANCORA" (Corriere dello Sport)

Danimarca-mania, c’è entusiasmo come quando nel 1992 vinsero l'Europeo. Tifosi impazziti, una città intitolata a Maehle, festa davanti all'hotel della Nazionale danese. Le parole di Simon Kjær: "Nemmeno nei miei sogni avrei potuto immaginare tutto il supporto che stiamo ricevendo e che ci stiamo godendo. Il sogno continua".

SPRINT SULLA FASCIA (La Gazzetta dello Sport)

In cima ai desideri per le corsie c'è sempre Diogo Dalot. Il nazionale portoghese ha già conosciuto Milanello e il campionato italiano. Il prestito con diritto di riscatto è la possibilità di cui vorrebbe beneficiare il Milan per l'anno prossimo. Obiettivo: vincere la resistenza del Manchester United, perché il Milan vuole Dalot.

L'AJAX FA MURO (Corriere dello Sport)

Fuoco di sbarramento da parte dell'Ajax per il proprio capitano Dusan Tadić. Il d.s. Overmars dichiara: "Non lo cediamo". Il Milan mette in campo argomenti molto convincenti, per cui sarà l'entourage di Tadić a doversi mettere al lavoro con la dirigenza del Club di Amsterdam.

ISCO, IL PREZZO CALA (La Gazzetta dello Sport)

Isco, la volta buona: già inseguito in passato, costava troppo ma ora è fattibile, si può trattare a 20 milioni. I rapporti tra i Club sono ottimi e il giocatore, 29 anni, è in scadenza di contratto nel 2022. Quello che negli anni Isco non può aver smarrito è la qualità delle giocate.

"DÍAZ A 6 ANNI ERA GIÀ SUPER" (Tuttosport)

La storia del giovane fantasista Brahim Díaz nelle parole di José Andres Jaime Marin, che l'ha scoperto a Malaga: "Ha giocato subito con i più grandi. Era del Barcellona, ma non voleva andare da solo. Già a 6 anni, al primo pallone che ha toccato si è visto subito che non faceva cose normali per un bambino".

MODELLO AJAX (Tuttosport)

Ziyech e Tadić, scuola Ajax. Paolo Maldini per il marocchino del Chelsea cercherà l'affondo ai saldi di fine mercato. Dal canto suo Overmars, d.s. dei lancieri dell'Ajax, frena sul serbo: "Non è in vendita, troppo importante". Sul taccuino dei rossoneri ci sono anche Iličić , Damsgaard, Sabitzer e James Rodríguez.

SI MUOVE IL MILAN (Il Giorno)

L'operazione che più sembra vicina alla chiusura è quella riguardante Tonali, che dovrebbe ridursi l'ingaggio pur di agevolare la cessione al Milan dopo l'annata vissuta in prestito dal Brescia. Sempre in mediana potrebbe arrivare a disposizione di Stefano Pioli il centrocampista Tiémoué Bakayoko.

ALBERTINI: "L'ITALIA SEMPRE IN AVANTI" (La Gazzetta dello Sport)

Intervista a Demetrio Albertini, iconico centrocampista del Milan e della Nazionale, ed ex vicepresidente federale all'epoca della finale con la Spagna nel 2012: "Loro stanno ricostruendo come noi, ma hanno fatto bene. La sorpresa tra le prime quattro è la Spagna non l'Italia, che corre sempre in avanti come a padel".

PARLA LA SIGNORA DAZN: CALCIO PER TUTTI (Corriere della Sera)

Veronica Diquattro, amministratrice delegata di DAZN: "Abbiamo tutte e dieci le partite, tre in condivisione con Sky. DAZN ha acquisito le frequenze del gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie". Tutte le partite saranno trasmesse in streaming sul territorio nazionale.