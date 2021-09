acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 5 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di venerdì 3 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

Dai Dilettanti alla Champions, il brasiliano non si pone limiti e non si sente un ripiego: "Sacrifici ripagati, porto fantasia. È il massimo della vita".

"PER IL MILAN NON HO DORMITO" (Tuttosport)

In gol domenica scorsa contro il Cagliari, il milanista pare tornato il "Direttore" che era Brescia e non è più il ragazzo intimorito, probabilmente, da San Siro.

Buona prestazione in Nazionale nella vittoria contro l'Estonia per l'esterno rossonero, in una gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, in cui ha fornito anche un assist per uno dei gol di Lukaku.