acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 4 giugno 2021

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 4 giugno 2021.

"MILAN, TORNO AL TOP" (Gazzetta dello Sport)

Intervista a Zlatan Ibrahimović: "Riprovo a vincere, Giroud è il benvenuto ma c'è un solo Dio: io. Sull'ultima stagione sono più deluso per il Milan, perché ho saltato tante partite. Avrei voluto aiutare di più, sono uno che normalmente gioca 50 partite l'anno. Dovrei chiedere meno al mio corpo, ma non ce la faccio".

LE PAROLE DI ZLATAN (Gazzetta dello Sport)

Ibra: "Mi dispiace molto per Gigio, sarebbe potuto diventare Mr. Milan, come Maldini. Giroud? Ha grande esperienza e qui serve gente che ha vinto trofei. Più campioni arrivano, meglio è. Il futuro? Vista la pandemia e le sofferenze economiche di alcuni, Atalanta e Milan mi sembrano i club più solidi".

IL "SECONDO" DI PIOLI (Gazzetta dello Sport)

Ancora Zlatan alla Gazzetta: "Il mio botta e risposta con Maignan? A volte carico così le persone, a volte bisogna essere duri, a volte leggeri. Gigio? Se va via o no non lo so, gli direi di restare al Milan. Io secondo di Pioli? L'ho già fatto un anno e mezzo. Ora cerchiamo altre cose da fare".

HELENA E I FIGLI CON IBRA A MILANO (Gazzetta dello Sport)

La famiglia gli manca, Ibra sta cercando una soluzione. "Il problema è che quando sono in Svezia mi manca Milano, e quando sono a Milano mi manca la Svezia", dice Zlatan. Le valigie forse questa volta le faranno i figli, che hanno la loro vita a Stoccolma con la mamma. Soluzione non semplice, ma Ibra ci sta lavorando.

IL MILAN CHIEDE LO SCONTO (Corriere dello Sport)

Per Tonali la scadenza è il 15 giugno, il prezzo è di 15 milioni. L'ex Brescia ha fatto più fatica del previsto, il club rossonero ora vorrebbe ricalibrare i parametri fissati. Tonali resta un ragazzo di 21 anni, normale pagare il salto di qualità. Il Milan chiede lo sconto, Cellino si è cautelato. Magari si parlerà delle modalità di pagamento.

IL FUTURO DI CALABRIA (Tuttosport)

Nuovo confronto tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Davide Calabria. Il terzino rossonero, reduce da un'ottima stagione e candidato a raccogliere i gradi di vice capitano da Donnarumma, ha il contratto in scadenza tra un anno. Ieri incontro interlocutorio. Calabria attualmente percepisce 1.1 milioni.

IDEA ÜNDER (Tuttosport)

Il Milan che ha ritrovato la Champions è una piazza che attrae. Ieri l'agente Fali Ramadani ha proposto alcuni elementi, tra cui il turco Cengiz Ünder, al momento non segnalato nella lista di Mourinho. Ünder piace, conosce la Serie A, compirà 24 anni a luglio. Ma il suo valore è di 15 milioni di euro.

IL MILAN E ÇALHA SI RIAVVICINANO (Il Giorno)

Il Milan e Çalhanoğlu tentano il riavvicinamento. Dopo mesi di stallo per il rinnovo del contratto, le parti hanno ripreso a comunicare. Il giocatore ha una offerta importante dai qatarioti dell'Al Duhail. Le ragioni del portafoglio in questo caso non collimano con quelle dell'ambizione calcistica.

ELLIOTT GIÀ DA CHAMPIONS (Tuttosport)

Che cambio di marcia! Per un Super Milan investiti 70 milioni. Il fondo proprietario del club rossonero ha impresso un'accelerazione importante già a inizio mercato: preso Maignan come erede di Donnarumma, vicini i riscatti di Tomori e Tonali. Dalla crescita di Maldini alla conferma di Pioli, i Singer hanno conquistato i tifosi rossoneri.

ARRIVA BALDANZA PER I DIRITTI TV (Tuttosport)

Il Milan si rafforza anche in società con l'ingresso di Luca Baldanza, nel dipartimento commerciale del Club come Direttore Vendite dei Diritti TV. Baldanza è un manager con grande esperienza internazionale nell’ambito della gestione, vendita e acquisizione dei diritti media in ambito sportivo.