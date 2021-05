acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 31 maggio 2021

Milan, la rassegna stampa del 31 maggio 2021 (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. PIOLI: “L’ANNO DELLE...

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 31 maggio 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

PIOLI: "L'ANNO DELLE CONFERME" (Repubblica)

Intervista all'allenatore dei rossoneri: "Vogliamo un Milan più forte, miglioreremo il gruppo". Il Diavolo dopo sette anni torna in Champions: "Prima dell'Atalanta ho chiesto ai ragazzi se volevano giocare ancora col Rio Ave o contro Bayern e PSG. Con Maldini e Massara si parlerà soprattutto di come migliorare la squadra".

"HO RINGRAZIATO DONNARUMMA" (Repubblica)

Stefano Pioli: "Donnarumma è sempre stato concentrato sul campo. Una trattativa poi può funzionare o meno. Ci siamo salutati e l'ho ringraziato. La Superlega? La meritocrazia è alla base dello sport ma se tanti grandi club ci hanno pensato allora il sistema ha fallito: adesso serve un tavolo".

"IL MILAN CONTINUA A ESSERE UN RICHIAMO" (Repubblica)

Stefano Pioli sulla creatività di mercato: "I miei dirigenti l'hanno già dimostrata. A parte Ibra, sul quale avevo ovviamente espresso un parere positivo, penso a Kjær e Saelemaekers, a Tomori. L'importante è avere costruito una base di 10-12 giocatori da squadra di vertice, ora la conferma è la cosa più difficile".

LA CHAMPIONS PER SUPERARE TOTTI (Corriere dello Sport)

Ibra lavora in Svezia per essere al top nel ritiro di luglio. Con un gol, Zlatan diventerebbe il più longevo a segno in Champions League: già non vede l'ora. Ibrahimović intanto ha assistito alla vittoria del suo Hammarby ai rigori in finale di coppa di Svezia.

CALABRIA "SENATORE" (Tuttosport)

Con l'uscita di Donnarumma, toccherà a Davide Calabria entrare nel gruppo dei giocatori più ascoltati. È proprio lui il candidato principale per sedersi all'ipotetico tavolo che muove le fila dello spogliatoio. I giocatori, Stefano Pioli e lo staff tecnico lo hanno indicato come un esempio di milanismo.

ROMAGNOLI PUÒ RINNOVARE (Gazzetta dello Sport)

Senza un accordo per il prolungamento, Romagnoli inizierebbe la stagione al Milan da potenziale svincolato. Una situazione che il club vuole evitare che si riproponga. Si studia una formula per prolungare l'unione. Pioli vuole tre centrali di prima fascia. E Romagnoli sarebbe felice di accontentarlo.

TOMORI, GIORNI DECISIVI (Corriere dello Sport)

Il Milan e il riscatto di Tomori. I rossoneri bussano alla porta dei campioni d'Europa del Chelsea per chiedere uno sconto: c'è la volontà di chiudere la trattativa, ma 28 milioni sono tanti. La dirigenza ha avuto dalla proprietà mandato pieno: in poco tempo, il difensore inglese è diventato insostituibile.

POBEGA POTREBBE SERVIRE A PIOLI (Il Giorno)

Il ritorno dei prestiti, sono tredici i giocatori che torneranno alla base e per i quali bisognerà trovare una sistemazione. Bisognerà vedere chi vorrà puntare su Andrea Conti, mentre esiste la possibilità che Mattia Caldara resti in rossonero in un reparto che avrà bisogno di ampliare il numero dei componenti.

MILAN BEFFATO AI RIGORI (Il Giorno)

In Finale di Coppa Italia Femminile, al Mapei di Reggio Emilia non bastano 120 minuti per sbloccare lo 0-0. Poi il portiere giallorosso Ceasar diventa protagonista. Il Milan ha giocato con cuore e testa, cedendo solo nella lotteria dei calci di rigore. La coppa poteva essere la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile.

MILAN BATTUTO AI RIGORI (Leggo)

A Reggio Emilia la Roma di Betty Bavagnoli vince la prima Coppa Italia Femminile della sua storia battendo 3-1 ai rigori il Milan di Maurizio Ganz. Decisiva l'ex Ceasar che ha parato due tiri dal dischetto di Boquete e Grimshaw, prima del palo colpito da Tucceri Cimini. Circa 1400 gli spettatori presenti.