acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 30 maggio 2021

Ecco la rassegna stampa del 30 maggio 2021 sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale del Milan.

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 30 maggio 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

"CON SAN SIRO COSÌ..." (Gazzetta dello Sport)

Ieri, come da programma, si è svolto un CdA tecnico del Milan. Ne ha parlato il presidente Scaroni, intervenuto all’evento "Lo sport che verrà" de "Il Foglio Sportivo": "Al 31 marzo, nonostante tutto, abbiamo risultati migliori dell'anno scorso. Ma non possiamo tornare al vertice d'Europa con questo stadio...".

"STAGIONE ESALTANTE, MERITO DI TUTTI" (Corriere dello Sport)

"Siamo esaltati per la qualificazione in Champions dopo anni di assenza". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è ancora euforico per la stagione dei rossoneri. "Avevamo prudentemente budgettato un sesto posto per l'Europa League. E invece siamo riusciti a fare meglio".

"MALDINI, CHE FUORICLASSE" (Tuttosport)

Il presidente del Milan sottolinea la crescita professionale del dirigente rossonero dopo il necessario apprendistato. Scaroni: "Paolo sta diventando un vero manager internazionale. La Superlega è un progetto morto e sepolto, ma i soldi restano pochi. Il Milan cerca di fare il proprio e sta attento al proprio conto economico".

MAIGNAN: "MI MERITO IL DIAVOLO" (Gazzetta dello Sport)

Il francese nuovo portiere rossonero, ufficiale fino al 2026: "Non voglio far dimenticare Gigio, ma con il Milan voglio il salto di qualità. Ho deciso dopo aver parlato con Paolo Maldini. C'è un progetto ambizioso. Ritrovo Ibra che avevo conosciuto al PSG e Leão che era con me nel Lille".

"PROGETTO AMBIZIOSO, SONO CONVINTO" (Tuttosport)

Ieri la firma di Milke Maignan fino al 2026 e l'annuncio della maglia numero 16. Poi subito in Francia per la Nazionale. Le sue parole: "Quando ero più giovane, seguivo molto questa squadra. È un grande Club dove sono passate tantissime leggende. La Serie A è molto tattica e mi farà ancora crescere".

IL MONDO DI CALABRIA (Gazzetta dello Sport)

Il milanista tra vini, Ibra e la Champions: "Datemi Messi!". Sportweek ha incontrato e fotografato il terzino del Milan Davide Calabria in centro a Milano. Ottimo conoscitore di vini, passione ereditata dal nonno, Davide ha parlato di grande calcio, della sua vita, del cane e del tempo libero.

CALABRIA RIENTRA A LUGLIO (Corriere dello Sport)

Al termine di una lunga e faticosa stagione, Davide Calabria è stato operato ieri a Milano per sports hernia. "Intervento perfettamente riuscito", spiega una nota del Club. Il rientro di Calabria è previsto per metà luglio, quando il Milan comincerà il raduno estivo a Milanello.

TOMORI PRIORITÀ ROSSONERA (Gazzetta dello Sport)

Per il difensore il Chelsea aspetta 28 milioni: il Club tenterà di limare. Quella per Tomori è una cifra impegnativa, ma sulla volontà di riscattarlo non ci sono dubbi. Per Sandro Tonali si proverà a parlare con il Brescia. Il Milan cerca una riduzione rispetto a quanto pattuito, ma senza pensare di acquistarlo in saldo.

IL NODO DA SCIOGLIERE ORA È ÇALHA (Il Giorno)

Il turco deve scegliere: accettare il rinnovo proposto dal Club o andare in Qatar all'Al-Duhail per il doppio dell'ingaggio. Al momento non c'è nessuna offerta concreta da parte del Manchester United. Il Milan non intende alzare la sua proposta, che è sempre ferma a 4 milioni di euro.

"SONO STATI SVILLANEGGIATO, MA..." (Tuttosport)

Nuovo stadio di Milano, prosegue il confronto a distanza tra il sindaco Sala e l'Inter: "Sono stato svillaneggiato perché chiedevo garanzie, ma forse qualche ragione ce l'avevo". Resta da capire quale sarà l'approccio di Oaktree Capital sulla questione stadio. Non è scontato che il fondo USA voglia costruire lo stadio in coabitazione con il Milan.