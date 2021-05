acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 27 maggio 2021

Ecco la rassegna stampa del 27 maggio 2021 sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale del Milan

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 27 maggio 2021

MILANO - (fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

DIAVOLO, LA PAZIENZA È FINITA (Gazzetta dello Sport)

Dopo lo strappo, il Milan non cede a Raiola. Ora Donnarumma cerca casa. Il portiere non ha preso le distanze dalle richieste milionarie dell'agente. Nel futuro ipotesi Juventus, Barcellona o PSG, ma sarà difficile trovare un maxi ingaggio. Il lungo addio si è consumato in una giornata di pioggia che fa molto film anni '50.

I TORMENTI DI DONNARUMMA (Repubblica)

Il Milan gli ha preferito Maignan, la Juventus deve prima cedere Szczęsny. PSG, Real Madrid e Barcellona guardano altrove. Il portiere della Nazionale all'Europeo senza contratto. Oriali: "In azzurro vogliamo solo giocatori sereni". Solitudine Donnarumma, due giorni dopo la Champions eccolo senza club e senza coppa.

È LA DECISIONE GIUSTA (Gazzetta dello Sport)

Ciao Gigio, vai dove ti porta Mino. La svolta è l'arrivo di Mike Maignan, che arriva dalla Francia come titolare. Lasciare andare via a parametro zero il gioiello cresciuto in casa, è duro da digerire. Ma il Milan non si adegua all'andazzo delle trattative a qualsiasi costo: basta rilanci senza limiti. È la decisione giusta.

"L'ITALIA GLI FARÀ BENE" (Gazzetta dello Sport)

Intervista ad Alfred Gomis, l'ex portiere della SPAL oggi al Rennes che conosce bene Mike Maignan: "È un ottimo portiere, molto sicuro di sé, con grande capacità fisica. È molto freddo davanti all'attaccante, anche per questo è bravo nel parare i rigori. Sa trasmettere sicurezza alla difesa e al resto della squadra".

MAIGNAN PER 5 ANNI, FRESCO DI TITOLO (Tuttosport)

Mike Maignan ha svolto ieri tutto l'iter delle visite mediche con il Milan. I dettagli dell'operazione parlano di un pagamento del cartellino al Lille da 13 milioni più due di bonus mentre al calciatore verrà riconosciuto un ingaggio da 2.5 milioni di parte fissa più premi variabili per 500mila euro.

"MAIGNAN VALE DONNARUMMA" (Tuttosport)

Parla Hervè Renard, attuale ct dell'Arabia, che lo volle al Lille da quarto nel PSG: "Oggi è uno dei migliori portieri al mondo, il Milan ha fatto un affare a prenderlo. Possiede ampi margini di miglioramento e proverà a progredire ancora. Nel 2015, quando Maignan aveva 20 anni, il Lille investì 1 milione di euro su di lui".

VIA ANCHE ANTONIO (Corriere della Sera)

Insieme a Gigio se ne andrà anche il fratello Antonio Donnarumma. Maignan guadagnerà 2,5 milioni più bonus per cinque anni, ma grazie al Decreto Crescita il Milan potrà risparmiare sulle tasse, mentre al Lille ne verranno versati circa 15, bonus inclusi, Per un 25enne del suo talento sembra un buonissimo affare.

I ROSSONERI CONTRO L'INTER (Gazzetta dello Sport)

Inter prima in classifica nel campionato Primavera, ma il Milan nel Derby in programma questa sera alle 19.00 al Breda proverà a fare lo sgambetto ai cugini. È un buon momento per la squadra di Federico Giunti, reduce da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite.

INTER-MILAN, DERBY D'ALTA QUOTA (Il Giorno)

Oggi va in scena il turno infrasettimanale della 25esima giornata del campionato di Primavera 1. I rossoneri sembrano aver trovato la quadra giusta con il trio Olzer-Capone-El Hilali. Dopo il Derby di oggi contro i nerazzurri, il Milan di Federico Giunti affronterà sabato la Sampdoria seconda in classifica.

SUPERLEGA, IL PROCEDIMENTO UEFA (Il Giornale)

La UEFA va avanti nella sua battaglia contro gli ultimi club ribelli della Superlega. Da Nyon annunciano che "è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Real Madrid, Barcellona e Juventus per la potenziale violazione della struttura legale della UEFA". Con gli altri club era stato sottoscritto un accordo.