acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 28 giugno 2021

Ecco la rassegna stampa, tratta dal sito ufficiale del Milan, sulla squadra rossonera. Ecco cosa scrivono i principali quotidiani nazionali

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 28 giugno 2021.

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

È REAL-MILAN: DA MADRID A SAN SIRO, DÍAZ FA DA APRIPISTA, POI JOVIĆ-CEBALLOS (La Gazzetta dello Sport)

Se sarà un Milan galactico anche in campo lo diranno più avanti i risultati, oggi la connessione è motivata dal mercato: è sull'asse Milan-Real che si sviluppano molte delle trattative rossonere. I buonissimi uffici tra i due Club potranno aiutare a concludere almeno un affare, o forse anche di più: Brahim Díaz è prossimo a dare inizio alla sua seconda parte di storia milanista, più avanti potranno seguirlo altri compagni. Nel dialogo continuo tra le parti è già capitato di ragionare su Dani Ceballos, così come su Alvaro Odriozola, e ultimo in ordine temporale Luka Jović.

DAMSGAARD, VOLO EUROPEO MILAN, FRETTA DEL DIAVOLO (Corriere dello Sport)

Damsgaard brilla di luce propria, il Milan se n'è già accorto. Solo che adesso bisogna fare quadrato attorno alla sua valutazione, prima che lieviti. Rendendo il fantasista della Sampdoria fuori portata. Per capirci, in caso di un Europeo ancora più scintillante da parte del danese si rischia di andare incontro a richieste vicine ai trenta milioni. Sullo sfondo c'è pure il viavai della trequarti, con la possibilità di perdere Leão: in tal caso si potrebbe mettere a bilancio qualcosa come venti milioni in entrata. La cifra minima che servirebbe per Damsgaard, planato da protagonista tra le migliori otto d'Europa.

GIGIO-PSG, CI SIAMO. INTER, SALE RASPADORI (Il Giorno)

Le tante sfumature di azzurro, sullo sfondo di Euro 2020, tanto bello quanto anomalo, quelle di ragazzi pronti a cambiare casacca tra chi sa già dove andrà e chi, invece, sogna il grande salto. Ne sa qualcosa Donnarumma, per il quale da oggi in poi ogni giorno suona come quello giusto per la sua ufficializzazione al Paris Saint-Germain. E poi c'è chi sogna il grande salto o la ribalta giusta per riproporsi, anche se con l'Italia sta giocando poco. È il caso di Raspadori, per il quale l'Inter sembra disposta a mettere sul piatto un investimento importante.

GIALLO PERISIĆ, ENTRA REBIĆ (La Gazzetta dello Sport)

La generazione d'argento perde un pezzo della sua collezione. Ivan Perisić è positivo al Covid-19. Polemiche per i vaccini, Croazia nei guai. ll CT Dalle: "È insostituibile". Al suo posto gioca il milanista Rebić.

MALDINI PESCA IN LIGA: RODRÍGUEZ E COUTINHO? (Leggo)

Il Milan vuole portare a casa un grande nome. Secondo lo spagnolo Marca i nomi per il dopo Hakan Çalhanoğlu sono due: uno è Philippe Coutinho, l'altro è James Rodríguez. Entrambi sono alla ricerca di un rilancio e il Diavolo potrebbe essere l'occasione giusta. Il brasiliano, ex Inter, tornato a Barcellona la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non ha mai trovato il giusto feeling con Koeman. Colpa anche i tanti infortuni subiti, Coutinho si è visto in campo solo in 14 occasioni in cui ha messo a segno 3 gol con 2 assist.

DA LONDRA RIENTRO ALL'ALBA (Corriere dello Sport)

Gli azzurri ieri di nuovo a Firenze, rientrati da Londra con una sorta di viaggio della speranza, terminato alle 6 della mattina. Tutta colpa delle norme burocratiche e del disciplinare anti-Covid, non solo riguardante le persone ma anche i bagagli. Così ieri mattina Mancini ha lasciato dormire i giocatori concedendo una giornata di relax. Da oggi riprenderà la preparazione. Chiellini in gruppo, da valutare le condizioni di Florenzi.

PIZZA E GRIGLIATA. L'ATTESA DEGLI AZZURRI AL MAXISCHERMO (La Repubblica)

Una grigliata in giardino davanti alla partita in tv, a mangiare salsicce, bistecche fiorentine, la pizza. Come un gruppo di amici a guardare le partite dell'Europeo. Solo che il giardino era il prato accanto ai campi di Coverciano, la tv un maxischermo fatto montare appositamente dalla Federcalcio e il gruppo di amici è la Nazionale di Roberto Mancini. Che ha deciso di trasformare in una festa la visione collettiva di Belgio-Portogallo e l'attesa della scoperta del prossimo avversario, nei quarti di Monaco di Baviera, venerdì prossimo.

A NOI DUE: ITALIA, A TE IL BELGIO. DECIDE HAZARD JR, PORTOGALLO OUT (Tuttosport)

Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia venerdì, nei Quarti di finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Vince di misura sul Portogallo, in quella che era stata presentata esageratamente come una Finale anticipata. Una Semifinale, magari. E alla fine deludente, come accade a molte partite nella fase a eliminazione diretta. Tanta tattica, tanto attendismo - almeno nel primo tempo - e il solito episodio a deciderla. Un tiro dalla distanza di Thorgan Hazard.

L'UEFA CONTRO L’UNGHERIA: "SÌ A BANDIERE ARCOLBALENO" (La Stampa)

Sì a simboli arcobaleno all'interno dello stadio di Budapest. Lo fa sapere l'UEFA: "I simboli con i colori dell'arcobaleno non sono politici e in linea con la campagna Equal Game della UEFA contro ogni discriminazione, incluse quelle verso la comunità LGBTQI. Bandiere di quel tipo saranno consentite". La nota segue la denuncia dei tifosi olandesi a cui era stato chiesto di consegnare le bandiere arcobaleno.

ITALIANO È VIOLA. SI LIBERA DALLO SPEZIA. OGGI L'ANNUNCIO (La Gazzetta dello Sport)

Il tormentone è finito: Vincenzo Italiano è II nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico è arrivato a Firenze ieri nella tarda mattinata dopo aver chiuso il rapporto con lo Spezia. Il lungo confronto telefonico con il presidente Platek non ha lasciato dunque spazio a possibili ripensamenti. Italiano riteneva esaurito il suo percorso alla guida dello Spezia e aveva sposato con entusiasmo la proposta del patron viola Rocco Commisso.