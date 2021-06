acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 25 giugno 2021

Ecco la rassegna stampa di venerdì 25 giugno sulla squadra rossonera, tratta dal sito internet ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 25 giugno 2021.

DOPPIETTA MILAN (La Gazzetta dello Sport)

Lo United apre per Dalot e Brahim Díaz è a un passo. Gli inglesi vorrebbero un altro prestito secco, il Milan punta ad inserire l'opzione per il riscatto, mentre per il ritorno di Díaz siamo ai dettagli con il Real.

MILAN E CHELSEA, SI TRATTA PER TRE COLPI (Corriere dello Sport)

In attacco piacciono Ziyech e si aspettano le mosse per Giroud e poi c'è Bakayoko da riprendere. Tonali sarà presto acquistato, complicato il rinnovo del prestito di Dalot. Adli e Kaio Jorge sono due nomi per il Milan del futuro.

IL MILAN CANTA LA MARSIGLIESE (Tuttosport)

Cresce il numero di calciatori transalpini. Dopo il periodo olandese e quello brasiliano, adesso è la volta di quello francese: già in rosa Maignan, Theo, Kalulu, forse arrivano Giroud, Adli e Bakayoko.

ANCHE I ROSSONERI TENTANO DAMSGAARD (Tuttosport)

Il talento danese classe 2000 piace a tanti, anche al Milan di Paolo Maldini. L'operazione è complicata, i rossoneri prima dovrebbero riuscire a cedere Leão e poi trattare con Ferrero che vuole almeno 30 milioni.

KAJO JORGE, SCATTO MILAN (Tuttosport)

Pressing sul talento brasiliano che piace anche alla Juventus. C'è l'ok di Elliott per l'affondo decisivo, ma si discute sullo status di extracomunitario: sarebbe l'ultimo slot per i rossoneri. L'interesse per il giovane attaccante del Santos non ferma la trattativa per arrivare anche a Giroud.

UN TURCO TIRA L'ALTRO: YAZICI EREDE DI ÇALHA? (Nazione-Carlino-Giorno)

Il calciatore del Lille è uno dei candidati per la trequarti del Milan; il sogno è Damsgaard della Sampdoria, ma c'è l'ostacolo Ferrero che vuole almeno 30 milioni. Nostalgia Bakayoko: il centrocampista è in uscita dal Chelsea e vuole tornare a vestire il rossonero.

NASCE UN MILAN DA CHAMPIONS (Giorno Milano Metropoli)

Per Ganz già tre nuovi acquisti: il portiere della Nazionale Laura Giuliani e le attaccanti Stine Larsen e Lindsey Thomas i primi rinforzi. Da blindare la giapponese Hasegawa.

DAZN, TARGET A 2,6 MILIONI DI CLIENTI (MF)

Grazie agli accordi con Tim per la Serie A e con Mediaset per la gestione degli spot, Dazn punta ad avere 2,6 milioni di abbonati. Intanto l'Agcom chiede garanzie sul servizio di trasmissione delle partite, mentre Sky lancia il nuovo pacchetto Calcio.

C'ERA UNA VOLTA IL GOL CHE VALEVA DOPPIO (Repubblica)

Addio alla regola che cambiò le Coppe. L'Uefa ha abolito, dalla prossima stagione, la norma sulle reti fuori casa introdotta nel 1967. Dalle prossime Coppe, i gol ci limiteremo a contarli e non più a pesarli.

LA LIGA PARTE CON IL PUBBLICO (La Gazzetta dello Sport)

Il Governo spagnolo: capienza al 100% da agosto negli stadi. In questo modo i grandi club potranno riaprire anche negozi, bar e ristoranti dei propri impianti. Ma la decisione finale sulla capienza la prenderanno i vari enti locali spagnoli.