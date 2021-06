acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 22 giugno 2021

Milan, la rassegna stampa del 22 giugno 2021. Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. Tratto da sito ufficiale del Milan IBRA, MARE E FAMIGLIA...

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

A sua moglie Joelle, Franck ha detto sì. Ora tocca al Milan, via all'operazione rinnovo 2026. Festeggiamenti in Costa d'Avorio, ma club e agente trattano sull'ingaggio. Il Milan intende riconoscergli un aumento di quasi il 100%. Kessie e il suo agente avrebbero in mente una cifra ancora più consistente.

Il nazionale turco continua a rimandare la decisione, con i tifosi del Milan che si aspettavano da lui una maggiore riconoscenza. L'area tecnica rossonera non ha ritirato la sua offerta, ma al tempo stesso i dirigenti hanno proseguito la ricerca di un altro numero dieci. Idea Ziyech in prestito, prima mossa: Díaz.

Il Milan prosegue nella trattativa con il Brescia per acquistare Sandro Tonali. L'opzione per il diritto di riscatto è scaduta il 16 giugno. A centrocampo, il Milan continua a monitorare Boubacar Kamara, 21enne del Marsiglia che piace molto alla dirigenza. Il problema è il costo, 20 milioni. Colloqui in corso per Júnior Firpo.