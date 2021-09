Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 21 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan.

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

Il presidente Scaroni: "Come possiamo sperare di ottenere risultati sportivi importanti con un conto economico così deficitario su una voce di primaria importanza come l'impianto di gioco?". Sul piano politico la situazione è più che mai impantanata. "L'obiettivo dell'amministrazione era quello di arrivare alle elezioni senza aver preso una decisione", secondo il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico.

Dopo il gol Rebić è tornato alla sua vita tranquilla nella zona di Porta Nuova a Milano, in un appartamento di ultima costruzione dove si è da poco trasferito. È fidanzato, anche se il particolare della vita privata è tenuto lontano dai riflettori; le altre persone della sua vita sono le due sorelle, il papà Bosko e la mamma segretaria in uno studio legale.

La notizia è che non fa più notizia. In questo inizio di stagione, infatti, Tonali sta infilando una grande prestazione dopo l'altra tanto da diventare una certezza di questo Milan. Ha scalzato dalle gerarchie Bennacer approfittando anche della lenta ripresa di Kessie dopo un guaio muscolare.

Chi ha qualche margine per essere convocato già oggi (ma solo per la panchina) per il match di domani con il Venezia è Giroud. Il suo mal di schiene è in via di miglioramento, tanto da aver ripreso a correre, ma in ogni caso oggi a Milanello verrà fatta un'ultima valutazione e verrà presa una decisione.