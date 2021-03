acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 21 marzo 2021

Milan, la rassegna stampa del 21 marzo 2021

PIOLI SPINGE CON IBRA (Gazzetta dello Sport)

Stefano Pioli ha ancora fiducia nella sua squadra con la valigia. A San Siro le disillusioni sono state tante, ma nel 2021 in trasferta il Milan ha perso solo una volta, contro lo Spezia. Pioli: “Zlatan parla ancora di scudetto? Mi è piaciuto tantissimo, Non poteva dire altro, dobbiamo puntare al massimo”.

PIOLI, FIRENZE CASA MIA (Corriere dello Sport)

Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive e in piena emergenza. Stefano Pioli a Firenze per difendere il posto Champions con le unghie e con i denti: “La città, la squadra, Astori, ho legami profondi ma noi vogliamo arrivare in fondo da protagonisti. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte”.

“DOPO LA SOSTA ANDREMO PIÙ FORTE” (Tuttosport)

“Andremo di nuovo forte dopo la sosta”: è la profezia di Stefano Pioli, che sa anche di auspicio. Il Milan adesso può dedicarsi solo al campionato: “Superato il momento delicato. A Firenze per me è sempre qualcosa di speciale. Infortuni? Troppi: qualcosa deve esserci sfuggito”.

“DIAVOLO ANCORA VIVO” (Gazzetta dello Sport)

Fiorentina-Milan, intervista a Giovanni Galli: “Quando esci a testa alta, e il Milan è l’unica italiana che può vantarsene, devi cogliere gli spunti che la partita ti ha dato. Il Milan sa raccogliere anche le ultime energie per portare a casa il risultato. È una squadra tecnicamente e umanamente molto valida”.

MILAN, È L’ORA DI RIPARTIRE (Corriere della Sera)

Contro la Fiorentina inizia un periodo decisivo per il futuro dei rossoneri, lo svedese al centro delle attese: Ibra punta in alto. Stasera la Fiorentina, poi Samp, Parma, Genoa e Sassuolo: cinque giornate che segneranno il destino del Diavolo. Il primo scontro diretto sarà il 25 aprile contro la Lazio.

CARICA IBRA, CALMA PIOLI (Il Giornale)

Pioli si fa coraggio e chiede ai superstiti l’ennesimo scatto di orgoglio: “Attenti, a Firenze è la gara più complicata, dopo la sosta recupereremo un po’ di infortunati”. La confessione di Pioli gli fa onore: “Sugli infortuni qualcosa ci è sfuggito e non dovrà capitare. Di sicuro non siamo soddisfatti”.

DÍAZ PER ISPIRARE ZLATAN (Tuttosport)

Contro il Manchester United erano cinque i titolari a disposizione di Pioli. A Firenze saranno sei e la differenza principale sarà la presenza in attacco di Ibrahimović. In avanti non ci saranno né Leão né Rebić. Per il resto Tonali dovrebbe tornare al fianco di Kessie in mezzo al campo, con Meïte e Bennacer in panchina.

“VLAHOVIĆ È UN TALENTO DA MILAN” (Libero)

I rossoneri sfidano la Fiorentina e il doppio ex Daniele Massaro si racconta: “Pioli può arrivare in Champions, Cutrone poteva imitarmi, ma che errore andare via dal Diavolo. Di Vlahović mi ha colpito la fame che ha nel migliorarsi ogni giorno, in coppia con Ibra sarebbe tanta roba…”.

VLAHOVIĆ, ESAME DI MATURITÀ (Corriere dello Sport)

Inter e Lazio nella scorsa stagione, Juventus e Inter in questa: il conto delle grandi a cui Vlahović ha segnato è ricco, ma manca il Milan. Ecco l’occasione, proprio contro Zlatan Ibrahimović, che per Vlahović fin da bambino rappresenta una fonte di ispirazione calcistica.

PRANDELLI VUOL DIRE FIDUCIA (La Nazione)

L’allenatore viola Cesare Prandelli si aspetta un Milan ancora più carico dopo l’eliminazione in Europa: “Loro feriti, ma anche noi abbiamo rabbia per come è andata la stagione. Nessun giocatore può permettersi di contestare le scelte, ma non ci sono stati contrasti interni…”.