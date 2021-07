acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 20 luglio 2021

Ecco la rassegna stampa di martedì 20 luglio sulla squadra rossonera, tratta dal sito ufficiale del Milan

Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità .

Ibrahimović lavora senza sosta per scattare insieme al Milan a inizio campionato. Lo svedese vuole esserci per la prima di A con la Samp. Tra 7-10 giorni tornerà a correre; a Milanello anche durante i riposi.

Kaio Jorge è cresciuto nel Santos come Pelé, Robinho e Neymar. Il suo ex tecnico Luciano Santos: "È da 10 in pagella. Talento e testa, ha tutto per sfondare".