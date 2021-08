Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 20 agosto 2021

Ecco la rassegna stampa, di oggi venerdì 20 agosto 2021, sul Milan tratta dal sito ufficiale del club rossonero

Milan, la rassegna stampa del 20 agosto 2021

PROGETTO, IDEE E LA "GARANZIA" PIOLI (Gazzetta dello Sport)

Tessera dopo tessera, tassello dopo tassello, il mosaico del nuovo Milan si compone. Il fondo Elliott, senza darsi alle spese folli, ha dimostrato di tenere al gioiello. Uno dei segreti del secondo posto è stato lo spirito della squadra. In questo senso, il club può contare su una sicurezza: Stefano Pioli.

MISSIONE CHAMPIONS PER CRESCERE ANCORA (Corriere della Sera)

È la stagione della verità per il Diavolo. L'effetto sorpresa non esiste più e sarà dura ripetere la partenza sprint di un anno fa, ma l'obiettivo del Milan rimane lo stesso, il piazzamento Champions. Non sarà facile rimpiazzare Donnarumma e Çalhanoğlu, di sicuro il Milan è migliorato in attacco. L'arrivo di Giroud ha completato il reparto.

KJÆR: "DOBBIAMO PARTIRE FORTE" (Tuttosport)

Simon Kjær, in una lunga intervista concessa a Milan TV, ha proiettato il suo sguardo e quello della squadra a Sampdoria-Milan di lunedì sera al Ferraris: "Aspettiamo tutti la partita di lunedì, dobbiamo iniziare bene. Sarà bello riavere i tifosi, l'ho già provato all'Europeo ed è stato particolare".

"È UN BUON MILAN" (Corriere della Sera)

L'intervista ad Alessandro Costacurta: "Maignan è un ottimo calciatore ma non è Gigio. Giroud mi dicono essere altruista e importante per lo spogliatoio. Mi aspetto che sboccino i giovani che il Milan già ha, come Brahim Díaz, come Tonali e anche da Theo Hernández mi attendo un miglioramento nel lavoro difensivo".

PIOLI VARA IL TONALI-BENNACER (Il Giorno)

Sarà un Milan di qualità, ma con qualche defezione importante. Si avvicina a grandi falcate l’esordio stagionale dei rossoneri, che lunedì sera saranno a Genova contro la Sampdoria. Il Milan dovrà fare a meno di due pezzi da novanta, Ibra e Kessie. In mediana al fianco di Bennacer dovrebbe agire Tonali.

ALTAFINI: "IL MILAN MI PIACE MOLTO" (Gazzetta dello Sport)

L'intervista a Josè Altafini: "Il Milan ha un'ottima difesa, mi piacciono tutti. Certo, con o senza Kessie cambia molto. Florenzi è un bel jolly, può giocare dappertutto, anche Bakayoko sarebbe un buon rinforzo. Per il momento Milan e Inter sono alla pari, molto terreno è stato recuperato con l'acquisto di Giroud".

MILAN, BATTI UN ALTRO COLPO (Gazzetta dello Sport)

Bakayoko ha detto sì e si taglia l'ingaggio, va di corsa con Adli. Si lavora per i due francesi. Bakayoko accetterebbe di guadagnare mezzo milione in meno. Ora al lavoro con il Chelsea. In attacco spunta anche Pellegri. Intanto Florenzi oggi affronta i test medici e ora spera nella convocazione per Marassi.

BAKAYOKO DICE SÌ (Corriere dello Sport)

Tiémoué Bakayoko si avvicina al Milan a grandi falcate. Ieri pomeriggio c'è stato un importante summit di mercato a Casa Milan tra la dirigenza e l'entourage del francese dove si è trovato un accordo di massima. Ora la strategia è lavorare con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto. Lui ha scelto di tornare rossonero.

PIOLI E FLORENZI: CHANCE A CENTROCAMPO (Gazzetta dello Sport)

Il laterale piace perché duttile. All'inizio il primo possibile ballottaggio per Florenzi potrebbe essere proprio con Saelemaekers. Per caratteristiche, fra l'irruenza del belga e l'esperienza del romano, a questo punto il reparto è davvero completo. È probabile che l'ex romanista venga aggregato già a Marassi.

IL MILAN VA ALL'ATTACCO (Tuttosport)

Missione Pellegri, i rossoneri lavorano con l'agente per chiudere: il giocatore non è nei piani di Kovač. Il terzo bomber giovane di fianco ai due totem Ibra e Giroud è da tempo un'idea di Maldini e Massara: doveva essere Kaio Jorge, poi finito alla Juventus, ora occhi sull'azzurro del Monaco.