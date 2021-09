Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 14 settembre 2021

Ecco la rassegna stampa a tinte rossonere, di domenica 14 settembre, tratta direttamente dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa dell'11 settembre 2021

(fonte: acmilan.com) Con la pubblicazione delle notizie della rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità.

SCARONI: KESSIE, CAUTO OTTIMISMO (Tuttosport)

Il presidente Paolo Scaroni a Radio Rai: "La priorità è tornare in Champions, il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti. Pioli ha creato una squadra vera, che c'è sempre, aggressiva e divertente. Kessie? Mi auguro possa rimanere al Milan a lungo. Mantengo un cauto ottimismo sul rinnovo".

"NEL 2025 IL NUOVO SAN SIRO" (Il Giornale)

"Stadio, ottobre decisivo e in tre anni sarà pronto", il presidente del Milan Scaroni va in pressing: "Due impianti: i lavori già al via nel 2022". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ieri dai microfoni di Radio Rai ha cercato di interrompere la melina sullo stadio dettando i tempi e indicando il nuovo stadio tra le priorità ormai improcrastinabili per essere competitivi con i top club.

KAKÁ: "ANFIELD È L'IDEALE" (Gazzetta dello Sport)

"Quelle due finali sono il calcio" dice Kakà, "Il modo in cui perdemmo a Istanbul, la rivincita e la fame con cui ci ripresentammo ad Atene. Il 2007 per me è stato l’anno perfetto, campione d'Europa da capocannoniere, Pallone d'oro e Fifa World Player. Ma tengo tutto, anche la sconfitta di due anni prima, perché mi ha insegnato tanto".

CASO BAKAYOKO, ESPOSTO CONTRO I LAZIALI (Gazzetta dello Sport)

È ufficiale: il Milan ha deciso di presentare un esposto alla Procura Federale affinché venga fatta chiarezza sui cori provenienti dal settore della tifoseria ospite durante Milan-Lazio. Domenica sera era stato Timù Bakayoko l'oggetto di cori razzisti da parte dei sostenitori laziali: un coro già intonato in passato a San Siro.

BAKAYOKO, RAZZISMO E INFORTUNIO (Corriere dello Sport)

Non solo razzismo, per Bakayoko spunta l'inconveniente di tre settimane di convalescenza a causa di un problema alla gamba. Il responso più chiaro lo daranno gli esami strumentali di oggi. "Ho qualcosa da dirgli: siamo forti e orgogliosi del colore della nostra pelle", ha affermato Bakayoko sui cori su Instagram.

IBRA IN CAMPO ALLE 9 DA SOLO (Corriere dello Sport)

Dopo il ritorno al gol, ieri Ibrahimović alle 9 era in palestra e si stava allenando da solo. Tutto il Milan e lo staff di Pioli lo hanno trovato al lavoro. Lo hanno lasciato, superate le 15, che non aveva ancora ultimato massaggi e terapie per accelerare il recupero. Funziona così tutti i giorni e non c'è altro modo per tenersi in forma alla sua età, per festeggiare con la curva rossonera il gol del 2-0.

ZLATAN VA A CACCIA DI RECORD (Tuttosport)

Cercherà di raggiungere un altro record personale: Ibra ha nel mirino Francesco Totti e il suo primato di giocatore più longevo ad aver segnato un gol nella moderna edizione della Champions League. L'ex capitano della Roma aveva 38 anni, 1 mese e 29 giorni. Zlatan il prossimo 3 ottobre spegnerà 40 candeline.

TIFOSERIE AMICHE DOPO LE TENSIONI (Tuttosport)

Dopo le tensioni della finale dell'europeo tra tifosi inglesi e italiani, domani ad Anfield ci saranno quelli del Milan (non la curva Sud) che assisteranno alla sfida contro il Liverpool. Le due tifoserie si troveranno di fronte dopo le finali di Istanbul e di Atene, ma nell’aprile 1989 fraternizzarono dopo la tragedia dello stadio Hillsborough di Sheffield.

COSÌ TONALI S'È PRESO IL MILAN (Corriere della Sera)

"La sua crescita è sotto gli occhi di tutti" ha ribadito Pioli dopo il 2-0 alla Lazio, sottolineando una volta di più "la serietà" del giocatore, che da qualche settimana ha cambiato casa, dalla trendy City Life alla più centrale corso Buenos Aires. Nel cuore del gioco, in campo come in città: eccolo, il nuovo Sandrino

SHEVCHENKO, IL MILAN MI HA AMMIRATO (Il Giornale)

Intervista a Sheva: "Sono rimasto ammirato. Perché l’attuale primato in classifica del Milan è meritato ed è il frutto del lavoro di società, staff tecnico e gruppo squadra, delle scelte fatte col mix giusto tra esperienza e gioventù e poi dell'entusiasmo che questa squadra trasmette al pubblico".