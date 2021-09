acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 1 Settembre 2021

La rassegna stampa direttamente dal sito del Milan della giornata di oggi.

Milan, la rassegna stampa del 1 Settembre 2021

GIROUD È UNA BENEDIZIONE (Gazzetta dello Sport)

Sfatato il tabù della 9, Olivier concede il bis e si prende San Siro: "Ora aspetto Zlatan". Gol su azione e un rigore perfetto: i tifosi rossoneri pazzi per il francese. Durante la sosta prove di coppia in attacco con Ibrahimović. Anche Tonali è abbagliante in questo avvio di stagione.

"RITMO, QUALITÀ E IDEE CHIARE" (Gazzetta dello Sport)

Le parole di Stefano Pioli dopo la partita: "Per un futuro positivo, tutti devono sentirsi titolari. Milan a due punte? Sono aperto a tutte le soluzioni. Nel primo giorno di raduno, ho trovato Tonali, Leão e Krunić cresciuti tantissimo. Hanno avuto bisogno di qualche lezione passata che gli servisse per il futuro".

DÍAZ DA LEADER (Corriere dello Sport)

Le pagelle. 8 a Giroud: "Giocate da campione, si diverte e fa divertire: il Milan ha il suo nuovo bomber ed è glaciale anche da calcio di rigore". 7.5 a Tonali: "Prima magia con la maglia del Milan, punizione bellissima e partita da veterano". 7 a Díaz: "La sua deviazione inganna il portiere e poi apparecchia la terza rete milanista".

OLIVIER: "SAN SIRO, CHE EMOZIONE!" (Corriere dello Sport)

Giroud ha picconato il tabù della maglia numero 9 del post-Inzaghi: "Sono molto orgoglioso di giocare per il Milan e in questo stadio. È stata una grande emozione questa serata. Abbiamo fatto il nostro calcio, trovando un’ottima connessione in campo. Avremmo potuto segnare di più".

TONALI BRILLA (Tuttosport)

Le pagelle. Voti alti per le punte, 8 a Giroud e 7.5 a Brahim Díaz. 7.5 anche per Tonali: "La miglior partita da quando è al Milan. La punizione del primo gol è la ciliegina su una prestazione totale". 7 per Theo Hernández: "Spinge tanto e innesca il gol del 3-1, la prova opaca di Genova è già un ricordo".

GIACINTI 50 GOL IN ROSSONERO (Tuttosport)

Milan scatenato, Verona senza scampo. Oltre alla doppietta di Valentina Giacinti, a segno anche Bergamaschi e Boquete. Il commento di Maurizio Ganz: "Ottimo esordio, credo sia stato anche importante non aver fatto tirare quasi mai in porta il Verona, Miglioreremo ancora, di partita in partita".

GIUSTO IL RIGORE (Corriere della Sera)

Paolo Casarin: "Milan-Cagliari affidata al giovane Serra. Giusto il rigore per il Milan. In Genoa-Napoli molto discutibile il gol annullato a Pandev. Nel corso di queste prime 20 partite di A, sono stati evidenti i tentativi degli arbitri giovani di limitare i fischi per i contrasti a metà campo".

PROVE DI CHAMPIONS (Repubblica)

Kessie difficilmente potrebbe trovare altrove lo stesso entusiasmo di San Siro. Bakayoko sa che l'idea di tornare al Milan è la più giusta. "Sono orgoglioso di voi", aveva detto via video ai giocatori, prima della partita, il convalescente Gazidis. Ora attenzione a Liverpool, Atletico e Porto: è il ritorno al futuro.

IL MILAN DI SUPER GIROUD (Il Giornale)

La presenza del pubblico, invece di intimidire, o addirittura condizionare in modo negativo i giovanotti di Pioli, contribuisce a rendere l'esibizione una bella prova di calcio pulito e veloce. La serata consente ai tifosi di cancellare con cori e applausi qualche cattiveria di troppo riservata sui social a Castillejo.

FAIVRE VEDE SOLO ROSSONERO (Gazzetta dello Sport)

Intesa vicina con il Brest e Pioli si sbilancia: "Potrebbero arrivare due giocatori". Romain Faivre ha scelto di rompere con il Brest, i bonus possono permettere un punto d'intesa in tempi brevi. Oggi firma Bakayoko, mentre è rossonero il baby Chaka Traorè dal Parma.