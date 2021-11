acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 5 novembre 2021

Milan, la rassegna stampa del 5 novembre 2021 “Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità”. “SONO IMPAZIENTE COME IBRA”...

Redazione Il Milanista

Milan, la rassegna stampa del 5 novembre 2021

"Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità".

"SONO IMPAZIENTE COME IBRA" (Tuttosport)

San Siro spera di riabbracciare presto Ivan Gazidis. L'Amministratore Delegato del Milan ha lo stesso desiderio, come racconta al canale Twitch del Milan: "Non passerà tanto tempo per il mio ritorno. Sono come libra: impaziente. Ma devo aspettare i medici, anche se non voglio. Presto tornerò a Milanello. Questo Derby lo vedrò in tv".

"TENETEMI UN POSTO IN CURVA" (Il Giornale)

Ivan Gazidis, in diretta sul canale Twitch del Club: "Sono questi i momenti per i quali giochiamo. Ho una richiesta per i tifosi: vorrei chiedere ai tifosi di tenermi un posto in curva vicino a voi, perché voglio tifare con voi anche se non sarò lì fisicamente. Il mio cuore sarà seduto con voi lì a San Siro domenica: veramente".

"PRENDIAMOCI TUTTO" (Gazzetta dello Sport)

Il centravanti francese (ma di origini italiane) Olivier Giroud si prepara alla sua prima stracittadina: "Partita fondamentale, non decisiva. Ma se li mandassimo a -10... Certo, l'avversario è molto forte, però se giochiamo come sappiamo possiamo vincere. Siamo il Milan e abbiamo sette punti in più, qualcosa vorrà pur dire".

"PUNTO SU TONALI" (Gazzetta dello Sport)

Walter De Vecchi e la sua doppietta nel marzo del 1979: "Ricordo l'abbraccio dei compagni a fine partita, la festa negli spogliatoi. E la mia corsa dopo il 2-2: mi placcò Albertosi, sarei potuto arrivare fino all'Ippodromo...". Chi sarà il De Vecchi del 2021? "Tonali, centrocampista come me, sta vivendo una crescita esponenziale".

"VINCERÀ PIOLI" (Corriere dello Sport)

Marco Parolo, oggi opinionista, è stato allenato da Pioli e da Inzaghi: "Sarà un Derby molto divertente, ma allo stesso tempo credo che si sentirà un po' di tensione. Il Milan, essendo a +7, si può permettere un passo falso, i nerazzurri no". Chi vincerà? "Il Milan". Due giocatori decisivi? "Ibra e Leão, Lautaro e Perišić".

MOLTO PIÙ DI UN DERBY (Corriere dello Sport)

I due allenatori parleranno domani alla vigilia e magari "giocheranno" a rimpallarsi il ruolo di favorito: togliersi un po' di pressione di dosso e gettarla sugli avversari è sempre utile. Di certo c'è che il Milan arriva a questa sfida con 7 punti di vantaggio in classifica. Pioli però è quasi fuori dalla Champions e ha bisogno di ripartire.

IL RILANCIO DI TĂTĂRUȘANU (Tuttosport)

Ciprian Tătărușanu: "È vero che non ho giocato tanto negli ultimi due-tre anni, ma prima ho sempre fatto il titolare e ho giocato tante partite. Ho sicuramente molta esperienza alle spalle. Ho sempre lavorato al massimo consapevole che quando il Mister e la squadra avrebbero avuto bisogno dirne, avrei dovuto rispondere presente".

I DUBBI SUL VICE THEO (Tuttosport)

Calabria si è completamente ristabilito e sarà titolare, a destra o a sinistra. Molto dipenderà dal recupero di Ballo-Touré, che ha ancora fastidi alla caviglia colpita dal duro intervento di Soriano. Se dovesse rimettersi, Calabria giocherà a destra altrimenti Pioli dovrà scegliere se mettere lui sulla corsia mancina o Pierre Kalulu.

UN DERBY DA UN MILIARDO (Corriere della Sera)

C'è grandissimo equilibrio: secondo il sito specializzato tedesco Transfermarkt, la rosa nerazzurra costa 525 milioni, quella rossonera 476. Delle due, è cresciuta di più nell'ultimo anno quella rossonera, l'incremento è del 42%. La perdita di Donnarumma e Calhanoglu è stata compensata dalla crescita dei giovani, a partire da Leão e Tonali.

PIOLI MIGLIOR ALLENATORE DI OTTOBRE (Corriere della Sera)

Stefano Pioli è stato nominato allenatore del mese di ottobre. Il premio della Lega calcio è stato assegnato da una giuria specializzata che valuta i singoli tecnici in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco, ma anche di comportamento e fair play. Per il calcolo sono state considerate 5 giornate, dalla 7° all'11° del campionato.