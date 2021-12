acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 18 dicembre 2021

Ecco la rassegna stampa rossonera tratta direttamente dal sito del Milan, acmilan.com, di oggi 18 dicembre 2021

IBRA CONTRO MERTENS (La Gazzetta dello Sport)

Due centravanti originali e particolari. Al punto che potrebbero anche giocare insieme e si divertirebbero pure: uno alto, l'altro piccolino; uno potente, l'altro guizzante. Zlatan Zlatan Ibrahimović e Dries Mertens si sfideranno domenica sera a San Siro e il loro duello a distanza sarà ovviamente una delle chiavi della partita.

I MIGRANTI E IL CUORE DI MALDINI (Tuttosport)

Paolo Maldini da un anno è impegnato sul terreno di una delle emergenze più drammatiche: i pericolosissimi viaggi in mare degli immigrati. Maldini partecipa al progetto della nave "ResQ People Saving People", imbarcazione di 40 metri che ha salvato 225 naufraghi in mezzo al Mediterraneo. Il più piccolo aveva otto mesi.

DAL SUDAN AL MUSEO MONDO MILAN (Libero)

Una maglia rossonera numero 45, quello di Balotelli, sarà esposta al Museo Mondo Milan di Casa Milan, nella nuova sezione Fondazione Milan. Il fotografo Jan Grarup l'ha immortalata nel Sudan del Sud indosso a un bambino: il piccolo ha ceduto la maglia al fotografo in cambio di una nuova. Grarup ha deciso di regalarla al Club che in occasione del suo 122esimo compleanno ha aderito al progetto di charity di UNICEF con un'importante donazione ai bambini sudsudanesi.

FINALMENTE GIROUD (La Gazzetta dello Sport)

In attesa di ritrovare le frecce Rebić e Leão (per il croato corsa in campo senza allunghi né scatti, per il portoghese solo palestra), Pioli potrà contare sull'efficacia dell'ex Chelsea, sempre letale a San Siro: tutte e quattro le reti firmate da Giroud con il Milan sono sbocciate davanti ai tifosi rossoneri.

MILAN-NAPOLI, DONADONI: "LA MIA SFIDA" (Corriere dello Sport)

In aggiornamento professionale all'Arab Cup insieme a due collaboratori, Donadoni, che Milan-Napoli si aspetta? "Partita tosta tra due formazioni che hanno assenze, ma che sanno quanto possono essere importanti certi appuntamenti per la classifica. Non siamo ancora a metà percorso, ma gli scontri diretti non sono gare come le altre".

PIOLI PAGA LA CENA A TUTTI (Corriere dello Sport)

Tutti a cena, paga Stefano Pioli. Il Milan prova a compattarsi per ritrovare spirito di gruppo e voglia di sacrificio e chiudere al meglio il 2021 L'allenatore nella serata di mercoledì ha portato a cena tutta la squadra, lo staff tecnico, i giocatori e la dirigenza con Maldini, Massara e Gazidis per festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2023.

IL MILAN-NAPOLI CHE NON C’È (Tuttosport)

La formazione degli assenti fa davvero impressione: un 4-2-3-1 con Plizzari in porta, Calabria, Kjær, Koulibaly e Mário Rui in difesa. Zielinski e Fabián Ruiz in mezzo al campo, mentre alle spalle di Osimhen agirebbe il terzetto formato da Leão, Insigne e Rebić. Sia Spalletti che Pioli farebbero carte false per poterli avere a disposizione.

LIBRI, IBRA PRIMO IN CLASSIFICA (Corriere della Sera)

A 40 anni appena compiuti, l'attaccante del Milan si regala un'altra vetta: quella delle classifiche dei libri più venduti in Italia, con il suo "Adrenalina", scritto insieme con Luigi Garlando e uscito da poco per Cairo Editore. Questa volta Ibra non ha dribblato un difensore, ma ha superato un peso massimo della letteratura come Ken Follett.

UNA SOLUZIONE PER ROMAGNOLI (Corriere dello Sport)

Il Milan è impegnato a trovare una soluzione al rinnovo di Alessio Romagnoli. Il centrale ha il contratto in scadenza rispetto ai sei milioni che percepisce attualmente. La dirigenza rossonera ne offre la metà e sta trattando con Mino Raiola. In uscita, invece, Samu Castillejo e Andrea Conti.

LA FELICITÀ DI ANTONIO GALA (Corriere dello Sport)

È arrivata la firma da professionista per Antonio Gala, centrocampista classe 2004 della Primavera di Mister Giunti: "Veramente felice per aver firmato il mio primo contratto con il Milan", ha scritto Gala sui social. In occasione del 122esimo compleanno, il Club ha annunciato un importante progetto di charity insieme a UNICEF.