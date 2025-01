Accordo per Romero al Cruz Azul: ecco quanto incasserà il Milan

Il Milan ha raggiunto l'accordo con il club messicano per la cessione dell'attaccante argentino, che era in prestito all'Alaves. Le cifre

Il calciomercato del Milan comincia a muoversi. In attesa di capire quali saranno i primi colpi in entrata, i rossoneri si stanno muovendo dal punto di vista delle uscite . Dopo aver chiuso la cessione di Noah Okafor , ora è il momento di Luka Romero .

L'argentino, al momento in prestito all'Alaves, sta per cambiare nuovamente maglia. Secondo quanto riferito da SuperDeportivo, infatti, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il Cruz Azul per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante.