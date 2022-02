Accardi: “Bennacer perfezionista, lo dissi a Maldini”

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi ha parlato della trattativa che ha portato Bennacer a Milano

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi il quale ha parlato di un retroscena che ha portato Bennacer da Empoli a Milano e al Milan: “Durante la trattativa con il Milan per Bennacer, il giocatore sembrava poco convinto. Ma in realtà stava solo emergendo il suo carattere da perfezionista. Spiegai a Paolo Maldini cosa stava accadendo, gli dissi che a Milanello avrebbe conosciuto un eccezionale professionista. Non gli stavo tirando un pacco. E sono felice che le cose siano andate come avevo previsto". Queste le parole del direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi che ha parlato della trattativa che ha portato Bennacer a Milano.

Vi riportiamo un siparietto sulla lotta Scudetto

Negli studi di Sky Sport hanno parlato due grandi ex calciatori come Alessandro Costacurta e come Fabrizio Ravanelli. Il primo ex giocatore e difensore rossonero, il secondo ex attaccante bianconero. Alessandro Costacurta ha parlato dicendo: "Il Milan si avvicina alla forza dell'Inter senza mai superarla. Lo scudetto però lo vincerà l'Inter. Ma in Coppa Italia Inter, Juve e Milan possono vincere tutte e tre”. Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dell'ex difensore del Milan Alessadro Costacurta sulla lotta Scudetto che sembra includere Inter, Milan e Napoli.

Fabrizio Ravanelli ha invece incensato il Milan

Fabrizio Ravanelli punta invece tutto sul Milan. L'ex attaccante bianconero è sorpreso dalla tenuta del Milan in Serie A e dice: "Lo scudetto lo vince il Milan perchè da qui alla fine non perde più una partita. Fa paura". Queste le parole dell'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli sulla lotta Scudetto. Da qui alla fine della stagione ci sono ancora tanti match. Ognuno potrà essere quello decisivo. A partire dal big match di stasera alle ore 18 tra Napoli e Inter che sarà in programma alle ore 18 allo stadio Maradona.