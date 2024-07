Milan, Abraham è possibile: ipotesi Saeleamaekers come contropartita

L'attaccante della Roma può essere un profilo possibile da aggiungere a Morata: il Milan pensa all'inserimento del belga come contropartita

Tammy Abraham è una possibilità per il Milan . L'inglese infatti, attraverso il suo entourage si è proposto. L'operazione è possibile e Zlatan Ibrahimovic ci sta pensando come profilo da affiancare ad Alvaro Morata , a patto però che si chiuda a cifre che i rossoneri riterranno consone . Al momento infatti tra il Diavolo e la Roma c'è una certa distanza sulla valutazione.

Il club giallorosso valuta l'attaccante inglese tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri non sono disposti a spendere. La formula preferita dal club di Cardinale sarebbe il prestito, ma il club capitolino non la prenderebbe in considerazione.