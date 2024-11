Abodi: “San Siro merita rispetto, dopo anni si sta muovendo qualcosa…”

Il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è tornato a parlare dello stadio di Milan e Inter. Ecco il suo pensiero

Il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi è tornato a parlare ieri del futuro di San Siro al termine dell’evento “Italia Direzione Nord”.

Si muove qualcosa: “Si può dire che si sta muovendo qualcosa dopo anni di attesa e la situazione è in evoluzione in modo concreto. Io credo che ci sia una volontà di tutti di dare un contributo non soltanto a Milano, perché abbiamo bisogno di stadi accessibili, funzionali, intelligenti dal punto di vista tecnologico. Ci sono ancora problemi da risolvere, bisogna scegliere qual è l'opzione necessaria".

Sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: "Nonostante il tempo non ci sia amico stiamo collaborando con spirito tale per cui rispetteremo gli impegni e ci presenteremo al mondo nel giusto modo. Sono pochi 440 giorni per finire di realizzare tutto, ma noi vogliamo prepararci per una edizione dei Giochi memorabile e questo passa dalla realizzazione delle infrastrutture. Le Olimpiadi avranno un'eredità ambientale degna delle aspirazioni di tutti noi".