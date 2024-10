Abodi: “Stadio zona franca, un tifoso non può essere delinquente”

Al Festival nazionale di Economia civile in corso a Firenze ha parlato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi che ha detto: “Caso ultras? Penso che lo stadio non sia una zona franca, un tifoso non può essere un delinquente. Vorrei che lavorassimo tutti insieme per una distinzione netta, se sei un tifoso ci sono delle regole, se sei un delinquente e le violi non sei più un tifoso e non entri allo stadio. La prossima settimana incontrerò il ministro Piantedosi e troveremo nuove soluzioni in termini legislativi".