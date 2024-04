Abodi: “I diavoli sono andati avanti a San Donato ma l’ipotesi di San Siro…”

Al margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro il ministro Andrea Abodi ha parlato in merito al futuro di uno storico impianto nazionale come il San Siro . Queste le sue dichiarazioni.

"Il governo è rispettoso ma cerca di non essere mai spettatore. Dove le cose funzionano non c'è bisogno ma abbiamo dato operatività al gruppo di lavoro. Incontreremo Firenze, Cagliari e Parma per gli stadi, abbiamo incontrato il Bologna. L'obiettivo è l'ammodernamento degli stadi e lo faremo con alcuni contributi. Stiamo valutando anche norme che rendano fluidi ed efficienti gli iter amministrativi. A Milano il dialogo tra Milan, Inter e l'amministrazione comunale arriverà a una soluzione. I rossoneri sono andati avanti a San Donato ma l'ipotesi di San Siro ha una prospettiva e spero si possa ammodernarlo permettendo ai club di poter continuare a giocare lì, anche se con i cantieri non sarà facile. Nel 2026 sarà il luogo della cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale di Milano-Cortina al 100%".