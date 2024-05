Abate a Milan TV: “Non bastano le parole, scritta una pagina di storia”

Qualificazione ai playoff: "La qualificazione mi riempie d'orgoglio, arriva con un percorso di crescita positivo dopo una finale europea. Era già da 10 anni che non si centrava l'obiettivo dei playoff. Oggi devo fare i complimenti ai due difensori centrali, soprattutto a Simic, che ha vissuto dei momenti un po' particolari. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente. Abbiamo avuto moltissimi infortuni e perso alcuni giocatori, con il portiere che si allena con un problema al ginocchio. Sala e Camarda non ci saranno perché andranno ai campionati nazionali. Non è semplice, ma siamo rimasti in piedi con orgoglio e qualità. Dobbiamo recuperare energia e poi andremo a giocarci tutto a Firenze, ma oggi i ragazzi hanno scritto una pagina di storia".