Oggi compie gli anni Ignazio Abate: gli auguri del club rossonero

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito al compleanno di Ignazio Abate. Il tecnico del Milan Primavera compie oggi trentasei anni e la società rossonera si complimenta per il traguarda raggiunto.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

"Ha assunto la guida della Primavera da pochi mesi e sta già lasciando un'impronta tangibile sulla crescita di questi ragazzi. Ignazio Abate, prima da giocatore e poi da allenatore nel nostro Settore Giovanile, ha legato la sua carriera ai colori rossoneri, a doppia mandata. In questi primi mesi ha avuto coraggio nel lanciare tanti giovanissimi, che lo stanno ripagando con prestazioni importanti e miglioramenti costanti. La sua Primavera ha superato brillantemente il turno di Youth League e sta regalando ottime prestazioni anche in campionato. Oggi il Mister festeggia 36 anni: tanti auguri!". Questo il comunicato presente sul sito ufficiale del Milan in merito al compleanno di Ignazio Abate il quale oggi compie oggi trentasei anni.