Abate: “Vinta una partita sporchissima, merito del gruppo e dei cambi”

Il tecnico ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa nel match della 15a giornata

Ieri il Milan Primavera ha vinto 2-1 contro il Genoa, nel match della quindicesima giornata di campionato. Ignazio Abate ha parlato poi ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le parole del tecnico. La partita: "Abbiamo vinto una partita sporchissima, perché loro sono una squadra molto fisica, che sta dietro la linea della palla e riparte molto bene. Noi avevamo il controllo della palla ma era difficile trovare varchi contro una squadra molto aggressiva su un campo davvero brutto. Per i ragazzi non era facile, è stata la quinta partita ogni 3 giorni, di cui due sono state da dentro o fuori, con un grosso dispendio di energie, ma abbiamo vinto. Questa è una vittoria del gruppo, i cambi sono stati decisivi perché sono entrati con una grande mentalità, hanno portato freschezza e qualità ed è uscito fuori il cuore della squadra, che ci teneva a prendersi questi 3 punti".

Sui giocatori: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché non era facile dopo due sconfitte in campionato. Abbiamo superato il turno in Coppa Italia e in campionato siamo nel pieno del calderone delle squadre in lotta per i playoff, siamo dentro anche in Youth League. Sono orgoglioso dei miei ragazzi: le partite si fanno sentire, non è semplice, dobbiamo tenere botta per due settimane. Abbiamo qualche infortunato da recuperare, qualche giocatore che è stato in prima squadra, qualche altro lo è ancora, che per noi è un orgoglio. Vedere dei ragazzi in prima squadra è come aver già vinto. Sappiamo che ci sarà da soffrire, però se abbiamo questo spirito di certo qualche emozione ancora la vivremo".

Le qualità della squadra: "L'unione, la mentalità per come lavorano in settimana e l'ambizione. Il gruppo è veramente sano, con dei valori importanti. Sono contento di averla vinta così perché è stata una partita sporca, in quei 20-25 minuti del secondo tempo le squadre non ne avevano più ma noi siamo rimasti in piedi. Loro hanno pagato gli ultimi 20 minuti, la nostra voglia di non cedere è stata determinante per vincere, questo per un allenatore è un segnale troppo importante che ci fa riflettere. Adesso vediamo solo i lati positivi, ma ce ne sono anche di negativi. Dobbiamo cercare di non concedere un gol così semplice, non possiamo allungarci e perdere le distanze. Dobbiamo diventare più cattivi in alcune situazioni, ma alla lunga ne siamo usciti vincitori".

