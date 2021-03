A Pioli piace il fattore -IC. Orsic nei giocatori seguiti dal Milan?

MILANO – Poche gioie per il Milan nell’ultimo turno di Europa League che con la sconfitta riportata con il Manchester United ha dovuto salutare la competizione europea. Eppure nonostante l’uscita del club di via Aldo Rossi abbia fatto rumore, la notizia che ha creato maggior clamore è stata l’eliminazione del Tottenham da parte della Dinamo Zagabria.

I croati hanno compiuto una vera e propria impresa visto che gli inglesi, all’andata avevano chiuso il match sul 2 a 0. A condannare gli Spurs (e José Mourinho) è stato Mislav Orsic. Il classe ’92 è stato capace di segnare un’incredibile tripletta.

E nonostante il nome del croato non dica molto, gli scout lo conoscono bene. A cominciare dal Milan che ha sempre guardato con interesse i club della Croazia.

Il Milan e la Croazia: un legame indissolubile

L’ultimo giocatore a vestire la maglia della Dinamo Zagabria seguito dalla dirigenza rossonera è stato Dani Olmo. Lo spagnolo classe ’98 è esploso in Croazia e il Milan lo ha seguito più volte, senza però mai riuscire a trovare l’accordo con la dirigenza croata.

L’ex canterano del Barcellona a gennaio scorso si è trasferito alla R.B. Lipsia. Ora in molti si interrogano se la seconda giovinezza del classe ’92 non posa portare il Milan interessarsi a Orsic. Senza dimenticare il fattore -ic che tanto piace tanto a Stefano Pioli, come evidenziato dalla parole del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado: “Mi piacciono molto perché sono grandi lavoratori. Sono forti, sono grandi personalità. Ti rispettano e dicono quello che pensano, a me piacciono le persone che fanno così”. A Milanello ritroverebbe i compagni di Nazionale Ante Rebic, Mario Mandzukic (se rinnoverà il suo contrato) con i quali è arrivato a giocarsi l’ultima finale di Coppa del Mondo.