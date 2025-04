Serie A, la 34a giornata al via oggi: il programma completo

La 34esima giornata di Serie A prenderà il via direttamente nella giornata di oggi: ad aprire il programma ci sarà anche il Milan a Venezia

Ieri il calcio italiano si è fermato per i funerali di Papa Francesco. La 34esima giornata di Serie A, quindi prenderà il via direttamente nella giornata di oggi. Ad aprire il programma saranno due gare alle 12:30: una è proprio quella del Milansul campo del Venezia, l'altra è Como-Genoa. Oggi in campo anche Inter e Napoli, impegnate nella lotta Scudetto. Ecco il programma completo.