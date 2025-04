Vernazza: “Il Milan non ha bisogno di essere rivoluzionato, servirà…”

"Al di là dell’esito della finale di Coppa Italia, che porterà con sé o meno l’ingresso in Europa League, il Milan non dovrà essere rivoluzionato, avrà bisogno di due-tre ritocchi mirati e concordati con il nuovo allenatore. Il fatto che questo Milan non sia stato all’altezza di se stesso chiama in causa i giocatori, sarebbe semplicistico addossare tutto ai due tecnici e alla società. Qualcosa non ha funzionato in spogliatoio, forse ci sono stati degli scollamenti. La stagione era iniziata con l’ammutinamento di Hernandez e Leao a Roma contro la Lazio e con la commedia dei rigori sbagliati a Firenze".