Milan News – Con Allegri arrivano subito questi 5 colpi di mercato! I nomi

Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Milan per il dopo-Conceicao, quello di Massimiliano Allegri resta senza dubbio tra i più concreti. Il tecnico livornese mette d'accordo praticamente tutti ai piani alti di Casa Milan, in attesa del nuovo direttore sportivo se veramente arriverà. Dopo un'annata piena di incertezze e passi falsi, l'obiettivo della proprietà rossonera è ripartire da una guida sicura, capace di portare risultati fin da subito. E da questo punto di vista, Allegri è una garanzia e incarna alla perfezione questo tipo di identikit, forte anche della sua profonda conoscenza dell'ambiente milanista. E se davvero Max dovesse fare ritorno sulla panchina rossonera, attenzione anche al prossimo calciomercato estivo: con lui alla guida, potrebbero arrivare diversi rinforzi mirati. Basandoci quindi sulle ultime indiscrezioni che riguardano il Milan, ecco i cinque colpi di mercato che Allegri potrebbe indicare subito come rinforzi prioritari <<<