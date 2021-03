28esima giornata, tutte le designazioni arbitrali: al Milan Guida

MILANO – Altro lungo week-end di Serie A, l’ultimo prima della sosta per le nazionali. Il big match tra Roma e Napoli chiuderà la 28^ giornata, sfida decisiva per la corsa Champions League, con Milan e Juventus che hanno la possibilità di allungare sulle dirette inseguitrici. Rossoneri impegnati a Firenze, in una sfida storicamente difficile. Più facile per la Juventus che sfiderà un Benevento in crisi alle 15 di domenica. L’Inter invece, precedentemente impegnata con il Sassuolo, vede rinviata per rischio Covid la propria partita.

Le designazioni arbitrali per le partite della 9/a giornata di ritorno del Campionato di Serie A in programma nel prossimo fine settimana: Venerdì 19 marzo Parma-Genoa (h 20.45): Doveri di Roma (Liberti-Tardino/ Calvarese; var 1 Mazzoleni, var 2 Costanzo); Sabato 20 marzo Crotone-Bologna (h 15): Fourneau di Roma (Bottegoni-Pagnotta/ Pezzuto; var 1 Giacomelli, var 2 De Feo); Spezia-Cagliari (h 18): Mariani di Aprilia (Del Giovane-Fiore/ Marinelli; var 1 Valeri, var 2 Valeriani); Inter-Sassuolo: (h 20.45): Fabbri di Ravenna (Mondin-Baccini/ Aureliano; var 1La Penna, var 2 Longo); Domenica 21 marzo: Verona-Atalanta (h 12.30): Pairetto di Nichelino (Imperiale-Di Iorio/ Pasqua; var 1Manganiello, var 2 Meli); Juventus-Benevento (h 15): Abisso di Palermo (Giallatini-Lo Cicero/ Giua; var 1 Banti, var 2 Vivenzi); Sampdoria-Torino (h 15): Orsato di Schio (Preti-Fiorito/ Marini; var 1 Irrati, var 2 Ranghetti); Udinese-Lazio (h 15): Maresca di Napoli Carbone-Mastrodonato/ Piccinini; var 1 Nasca, var 2 Tolfo); Fiorentina-Milan (h 18): Guida di Torre Annunziata (Passeri-Rossi L:/ Di Mattino; var 1 Massa, var 2 Di Vuolo); Roma-Napoli (h 20.45): Di Bello di Brindisi (Peretti-Paganessi/ Ayroldi; var 1 Di Paolo, var 2 Cecconi).

Questa, intanto, la classifica degli errori arbitrali:

CLASSIFICA (squadra – sviste a favore – errori contro – saldo):

Napoli 6 – 2 (+4)

Udinese 5 – 3 (+2)​

Fiorentina 4 – 2 (+2)​​

Lazio 3 – 1 (+2)​​

Crotone 3 – 1 (+2)​​

Parma 3 – 1 (+2)​

Milan 7 – 6 (+1)​​

Benevento 5 – 4 (+1)​​​​

Sassuolo 4 – 3 (+1)​

Atalanta 3 – 2 (+1)​​​

Verona 2 – 1 (+1)

Genoa 1 – 0 (+1)

Cagliari 2 – 2 (0)

Spezia 0 – 1 (-1)

Bologna 1 – 2 (-1)​

Juventus 7 – 8 (-1)​​​​​​

Roma 3 – 5 (-2)​​

Sampdoria 1 – 4 (-3)​

Inter 0 – 4 (-4)

Torino 0 – 8 (-8).