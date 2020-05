Serie A, speranza per il 13 giugno

MILANO – Se la Serie A partisse il 20 giugno, bisognerebbe giocare ininterrottamente due volte alla settimana (servono 13 slot, 12 giornate più il turno dei 4 recuperi saltati a fine febbraio). E non ci sarebbe spazio per la semifinale di ritorno e la semifinale di coppa Italia".