UFFICIALE – Kjaer passa al Milan in prestito dal Siviglia

Milan, ufficiale Kjaer

MILANO – Con un comunicato ufficiale il Siviglia annuncia la cessione in prestito di Simon Kjaer, difensore danese classe 1989, al Milan: "Simon Kjaer, giocatore finora in prestito all'Atalanta, ha risolto il suo contratto con la squadra bergamasca e ha iniziato un nuovo periodo di prestito, in questo caso nelle fila dell'AC Milan, con cui il Sevilla FC ha inserito un'opzione di acquisto per il centrale danese fino a fine stagione".