Milan, il Tottenham voleva Zaniolo ma ha puntato…

Sfumato Zaniolo per il Tottenham che ha chiuso per Danjum dal Villareal bruciando la concorrenza dell'Everton. Addio di Conte a fine stagione

La squadra di Antonio Conte non sta attraversando un bel momento. Il Tottenham si trova al momento al quinto posto in classifica a 36 punti sotto Arsenal (primo a 50 punti), Manchester City, Newcastle e Manchester United.

E nel frattempo gli inglesi pensano al mercato . Il nome è quello dell’olandese Arnaut Danjum . Gli Spurs avrebbero portato a termine la trattativa - beffando l'Everton- per il trasferimento del centravanti del Villareal per rinforzare il reparto offensivo.

Si parla di prestito secco dal club spagnolo. Visite mediche effettuate e firma del contratto avvenuta. Adesso si aspetta solo il suo debutto in campo. A questo punto sfumerebbe la pista Zaniolo , adesso nel mirino proprio del Milan prossimo avversario di Champions League . Il match si terrà il prossimo 14 di febbraio (fuori casa) . Per quella data Pioli spera di recuperare sia Zlatan Ibrahimovic che Mike Maignan ma ancora è troppo presto per sbilanciarsi. Intanto il club inglese avrebbe messo nel mirino un altro nome noto al campionato di Serie A: Alex Meret .

Pastorello a Rai Sport avrebbe dichiarato che: "Meret ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati..Il suo contratto, da pochi mesi rinnovato, scade nel 2024 con opzione a favore del Napoli fino al 2025. Presto sarà già tempo di scelte. Il Tottenham ha preso informazioni, lo ha messo nel mirino”. Nel mentre già si parla di addio di Conte a fine stagione e qualche giorno fa si vociferava di un possibile arrivo di Maurizio Sarri al posto suo. L’ex tecnico di Juventus e Inter ha già manifestato il desiderio di tornare in Italia. Al momento l’offerta di rinnovo non lo convince anche per la mancanza di volontà del club di investire sul mercato come vorrebbe lui.