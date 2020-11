MILANO – In casa Lazio esultano: 8 giocatori recuperati per la sfida di questo pomeriggio contro il Torino. Tra questi il bomber Ciro Immobile. Ancora out, invece, Luis Alberto e Marusic

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric.

Centrocampisti: Akpa-Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic-Savic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi