Inutile far finta di nulla, il Milan ha mostrato un viso diverso dopo l'intervallo grazie ai tre cambi decisi da Amorim. Sebbene il mister rossonero non abbia azzeccato le scelte iniziali, bisogna riconoscergli il merito di aver capito in tempo cosa modificare per migliorare la sua formazione iniziale. Le sostituzioni di Moreira, Pulisic e Musah non solo hanno infuso nuova energia ma hanno anche portato maggiore qualità e equilibrio tattico alla squadra. È una percezione anche di Franco Ordine, che oggi ha espresso il suo pensiero su Il Giornale.

Franco Ordine ha commentato la partita del Milan contro la Lazio

"Nella seconda metà di gioco, le tre sostituzioni effettuate all'intervallo hanno alterato il corso della partita. Merito principale va a Diego Moreira, entrato in campo con grandissima energia, posizionato sulla fascia sinistra, e capace in breve tempo di segnare due gol che hanno riportato la situazione in parità. Un contributo fondamentale è arrivato anche dal debutto stagionale di Pulisic, insieme alla sostituzione di Modric (non molto ispirato) con Musah, che ha messo a segno una serie di importanti recuperi. "

Riflettendo sulla performance del Milan contro la Lazio, con una rimonta da 2-0 a 2-2 dopo un primo tempo deludente e una ripresa decisamente migliore, il collega Alessandro Bocci del Corriere della Sera ha rivolto una critica a mister Ruben Amorim, richiamando anche le sue parole rilasciate prima della partita all'Olimpico. Qui di seguito ci sono le parole del collega riguardo all'allenatore portoghese”.

La critica del giornalista Alessandro Bocci verso Amorim

Venti minuti di grande intensità all'inizio del secondo tempo sono stati sufficenti al Milan per evitare la prima sconfitta, ma non per dissipare i dubbi. Amorim, prima della trasferta a Roma, ha risposto a chi critica il Diavolo e dunque il suo operato. Intervento poco azzeccato. Invece di preoccuparsi delle opinioni altrui, alla maniera di Mourinho, sarebbe meglio che si focalizzasse sulle evidenti lacune della sua squadra, che ha sbagliato completamente l'approccio e ha concesso il primo tempo alla Lazio. "