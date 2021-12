News Milan – Novità dall’Inghilterra: super scambio con Conte

C'è ancora molto rammarico in casa Milan per non essere riusciti a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League . Girone molto difficile, ma i rossoneri hanno subito qualche rimonta di troppo.

Con il mercato di gennaio alle porte, Maldini sta valutando diverse piste per regalare nuovi rinforzi a Pioli, in modo tale da poter competere per lo scudetto fino in fondo.