Milan, strategie in vista della Salernitana. Quante assenze per Pioli!

Troppe assenze per il Milan. Come fare contro la Salernitana? Stefano Pioli riflette sul da farsi in vista del 4 gennaio. Non sarà semplice

Redazione Il Milanista

Infortuni su infortuni per mister Pioliche al fischio di inizio di Serie A si troverà senza molti uomini. E si parla di assenze non banali. Si confermano le brutte sensazioni avute giorni fa in ritiro per Divock Origi.Per lui problema di basso grado al bicipite femorale destro. E si aspettano altri accertamenti nei prossimi giorni per capire meglio l'entità dello stop.

Anche Junior Messias e Rade Krunic si sono aggiunti alla lista nera di Pioli. Ma si tratterebbe di affaticamento muscolare. Come fare quindi? Il mister sta studiando soluzioni alternative giorno e notte (soprattutto per l’attacco). Ma non sarà facile e non è nuovo a questo tipo di situazioni. E questa volta sarà chiamato a fare gli “straordinari”. Dovrà riuscire a tirare fuori il meglio dai suoi, magari reinventando qualcosa a livello di ruoli e facendo dei momentanei “traslochi” qua e là. Il tecnico parmigiano dovrà cercare di andare oltre i propri limiti cercando di motivare gli uomini che ha a disposizione per trovare le armi giuste.

Ospite a TMW Radio, qualche giorno fa il giornalista Francesco Repice ha parlato così dei tanti infortuni in Serie A: "Si gioca troppo. E siccome non siamo contenti facciamo anche recuperirecord. Puoi essere forte, ma siamo comunque uomini, umani. Nella migliore delle ipotesi hanno 50 partite da giocare a 300 all’ora, poi ci si lamenta se si rompono…E’ una cosa pazzesca". Fresco di rinnovo, il tecnico parmigiano rimarrà al fianco del suo Milan fino al 2025. Confermando il grande attaccamento a questi colori. In più tra Stefano Pioli e la coppia Maldini-Massara c’è affiatamento e intesa. Dalla sponda Salernitana già si paventano le prime probabile formazioni per il 4 gennaio (appuntamento h 12,30 all’Arechi) ma è decisamente ancora troppo presto. Di sicuro vedremo l'esordio del neo acquisto: il portiere messicano Guillermo Ochoa alla prima in Italia.