Stella Rossa, verso il Milan: Stankovic si affida ai suoi undici

MILANO – La probabile formazione dei serbi in vista di Milan-Stella Rossa, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League (l’andata, al Marakana di Belgrado, era finita 2-2) ed in programma oggi alle 21:05 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Jesús Gil Manzano (l’arbitro del celebre Rio Ave-Milan) coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado e dal quarto uomo Santiago Jaime Latre; al VAR Alejandro Hernández, AVAR Xavier Estrada Fernandez.

Dopo il 2-2 riacciuffato in extremis al Marakana, Dejan Stankovic crede ancora nello scherzetto ai “cugini” rossoneri. Spazio, dunque, alla migliore formazione possibile che, in questo caso, è la stessa di Belgrado.

Il modulo sarà il 3-4-2-1 con Borjan in porta e il trio Milunovic, Pankov e Degenek in difesa. Kanga e Petrovic saranno i due mediani, con Gajic sulla fascia sinistra e Ben su quella destra. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Ivanic e da Falcinelli, con il bomber Pavkov pronto a subentrare; panchina per l’ex Lecce Falco.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic N., Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.

Le parole di Stankovic

“La scorsa settimana ho visto i miei giocatori scendere in campo a testa alta e petto in fuori, per giocare una grande partita senza paura, contro un avversario fortissimo. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato la partita. Il divario tecnico penso non si possa discutere e il Milan resta chiaramente favorito per il superamento del turno, ma noi daremo battaglia e non molleremo fino alla fine. Lo abbiamo dimostrato anche all’andata, riuscendo a pareggiare nonostante fossimo in inferiorità numerica. Scudetto? A questo punto dipende tutto dall’Inter. Non solo perché è davanti, ma anche perché certe vittorie contro squadre come Juve, Lazio e Milan sono molto importanti per l’autostima e l’entusiasmo. Nel derby ha giocato davvero bene, ormai si vede la mano di Antonio Conte. La squadra è tosta, non molla mai e ha fatto grossi miglioramenti. Naturalmente da ex giocatore dell’Inter e da tifoso nerazzurro, mi auguro con tutto il cuore che la squadra di Conte riesca a vincere il campionato”.