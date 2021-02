Stella Rossa-Milan, Tonali: “Dovevamo gestirla meglio, al derby…”

MILANO – Sandro Tonali, centrocampista rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Stella Rossa-Milan, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League e terminata 2 a 2: “Dovevamo gestirla meglio. Vincevamo a pochi minuti dalla fine ed eravamo in uno in più. Siamo dispiaciuti, potevamo chiuderla e gestirla meglio senza concedere le occasioni finali”.

SUL DERBY “Dobbiamo mettere da parte la delusione consapevoli che però questo 2-2 è un risultato che comunque ci va bene in vista del ritorno. Resettiamo e pensiamo ai 3 giorni che precedono il derby. Cerchiamo di dare il 100%”.