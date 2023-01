Milan, stasera alle 20.45 Inter-Empoli. Sorpasso momentaneo?

Inzaghi a 40 punti? Possibile sorpasso dei nerazzurri che stasera ospiteranno l'Empoli a San Siro

Per la gara di stasera a San Siro sono attesi 65 mila spettatori. La partita sarà visibile su DAZN e su SKY partire dalle ore 20.45 di stasera. L’Inter -dopo la vittoria di mercoledì in Supercoppa- vuole confermarsi anche in campionato e mantenere il trend positivo. Con il successo sull’Empoli, i nerazzurri si proietterebbero idealmente secondi in classifica scavalcando (almeno momentaneamente) il Diavolo, con una partita in meno. Tuttavia l’Empoli da inizio anno non ha ancora subito sconfitte (quattro i risultati utili consecutivi metti a segno sin qui). Le uniche assenze saranno quelle di Marin (per squalifica) e di Grossi (ai box per infortunio). Con domani si chiuderà il girone di andata di Serie A.

Simone Inzaghi confermerà gli undici del match di mercoledì a Riyadh. E prima della partita sarà organizzata una cerimonia per celebrare la vittoria in Arabia Saudita. Per la situazione delicata del momento ci si aspetta qualche contestazione nei confronti del difensore slovacco Milan Skriniar sempre più vicino al PSG. Una scelta non condivisa da parte della tifoseria. E si studia già per il dopo Skriniar. I nomi sono quelli di Tiago Djalò, Giorgio Scalvini, Trevoh Chalobah, Rodrigo Becao e Caglar Soyuncu. Dal canto suo l’Empoli opterà probabilmente per Vicario in porta. Quartetto di difesa composto da: Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. AkpaAkpro assieme a Henderson e Bandinelli a centrocampo e tridente d’attacco formato: Baldanzi; Caputo e Satriano.

Baldanzi (trequartista) e Parisi (terzino sinistro) nel mirino di diversi club, tra cui proprio l’Inter. Il primo è giovanissimo (ha solo 19 anni) ed è entrato a pieno regime quest’anno sotto la guida di Zanetti. Fin qui 3 gol su 9 partite disputate. Un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra e di lavorare duro. Al momento non è stato ancora valutato economicamente parlando. Si potrebbe arrivare ad un’asta per lui. Ma per ora il contratti che lo lega all’Empoli durerà fino al 2027. Anche se al momento ci sarebbe il pressing del Napoli.