Milan, Matri: “La squadra non ha…” Le parole

L’ex attaccante di Milan e Juventus, Alessandro Matri, ha discusso del Milan, concentrandosi su ciò che potrebbe rappresentare il vero problema per la squadra guidata da Massimiliano Allegri:

“Secondo me, il problema del Milan è la mancanza di controllo nei momenti decisivi. Negli istanti finali diventa impaziente e perde la lucidità necessaria per segnare. In quei momenti, invece, dovrebbe rallentare il gioco. Contro il Parma ha iniziato bene, dominando senza difficoltà. Con il passare del tempo, però, le azioni sono diventate caotiche, con più errori, e alla fine si ritira indietro e concede spazi. Queste sono le partite che si possono perdere. Credo che debba saper gestire meglio situazioni come queste. Deve mantenere la calma e migliorare la gestione mentale della partita. “