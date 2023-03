Quanto ha speso il Tottenham? Stagione anonima per gli Spurs

Un Tottenham beffato da sé stesso in cerca di identità. Una stagione spenta e anonima per il club inglese. Dopo il ko in FA Cup sono stati fermati agli Ottavi di finale mercoledì sera dal Milan. A gli uomini di Antonio Conte ora resta solo il rammarico. Ma come mai? Gli Spurs analizzano i motivi di quest'annata deludente. Nonostante la spesa da capogiro il Tottenham quest'anno non riesce proprio a brillare.

Nel giro di questa stagione infatti sono stati più di 110 i milioni spesi ( 5 milioni per Pedro Porro, 3 per Danjuma, 58 per Richarlison, 30 per Bissouma, 15 per Spence). E gli inglesi sono stati eliminati da un club -seppur Campione d'Italia in carica- che ha speso solamente per Charles De Ketelaere (35 milioni di euro). E si parla da tempo ormai dell'addio di Conte a fine stagione che ha commentato così qualche giorno fa: "Ho un contratto con il Tottenham, poi a fine stagione faremo le giuste valutazioni con il club. Con un contratto in scadenza vediamo come finisce la stagione, magari mi possono mandare anche via prima". Ora gli inglesi sono quarti in Premier League (con una partita in più rispetto al Liverpool che ha schiacciato il Manchester United per 7-0 la scorsa giornata).