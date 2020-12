MILANO – Tramite il proprio profilo Instagram Davide Calabria ha pubblicato uno scatto dell’allenamento odierno. La seduta si è svolta sotto la neve che ha imbiancato Milanello. Il terzino, per via del freddo, si è coperto come tutti i suoi compagni e ha chiesto ai suoi followers di riconoscerlo: “Primo allenamento con la neve a Milanello. Riuscite a trovarmi?“. Ecco il post completo: