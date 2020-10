SOCIAL – Ibrahimovic spot contro il Covid

MILANO – Zlatan Ibrahimovic oltre ad essere uno straordinario atleta è uno simboli della vittoria contro il Covid. Lo svedese dopo essere risultato positivo al tampone al rientro in campo, contro l’Inter, ha segnato una splendida doppietta che ha regalato ai rossoneri la vittoria nella stracittadina. Oggi l’ex L.A. Galaxy ha pubblicato un video per la regione Lombardia su quanto sia importante indossare la mascherina in questo periodo: “Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi!“. D’altronde Ibrahimovic è il Dio di Milano e si prende cura della sua popolazione. Ecco il post completo: